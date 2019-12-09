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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Aybüke öğretmenin ismi müzik atölyesine verildi

Şehit Aybüke öğretmenin ismi müzik atölyesine verildi

atölyenin açılışı, müzik dinletisi, atölyeden detay görüntüler, Okul Müdürü Halit Güneş ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaç açıklama , arşiv

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Öğretmenler Hain Saldırı 2023 Vizyonu Terör Örgütü Okul Müdürü 


- Çorum’da, Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen Sanat Sokağı projesi kapsamında müzik atölyesi kuruldu. Okul Müdürü Halit Güneş ve öğretmenler tarafından oluşturulan atölyeye Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen hain saldırı da şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verildi.
Müzik atölyesinin açılışında konuşan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, bireyin gelişiminde sanatın yerinin öneminin öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Sanatın kişinin kendini ispatı ve ifade etme yetisini geliştirme aracı olduğunu dile getiren Güneş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un üzerinde önemle durduğu ve 2023 vizyonunun kilometre taşlarından biri olan “beceri atölyeleri” uygulamasının bugün hayata geçirilecek olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi projesinin ilk ayağı olduğunu açıkladı.
Bu projenin ikinci etabının ise sergi salonu oluşturmak olduğunu dile getiren Güneş, “Atölyemizi tamamen kendi kaynaklarımızla, öğretmenlerimizin fedakarca gayretleri ile başarmaya çalıştık. Sergi salonu oluşumunu bizim tek başımıza sonuçlandıramayacağımıza, altından kolay kalkamayacağımıza ama Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz’ın destekleriyle de en güzelini yapacağımıza inanıyoruz. Bu atölyenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, henüz mesleğinin baharında hainlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da, Kullanılmayan bir alandan bir atölye çıkaran başka okul müdürü olmak üzere tüm öğretmenlere teşekkür ederek, “Atölyeye Çorum’un şehidi Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verilmesi ayrı bir anlam katmış. Bakanlığımızın tasarım ve beceri atölyeleri ile ilgili çok önemli çalışmaları var. Okulumuzda kurduğu bu atölye ile çalışmalara destek veriş oldu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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