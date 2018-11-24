Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

-Osmancık İmam Hatip ortaokulu Müdürü Orhan Genç tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması,

-törene katılanlardan görüntü,

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel’in konuşması

-ARŞİV-

-Şehit Aybüke Öğretmenin arşiv görüntüleri



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- Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Çorum Osmancık ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenin mezarı başında anma programı düzenlendi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Jandarma Komutan vekili Başçavuş Teyfik Kara, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Ürgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Osmancık İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Genç tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Osmancık Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel de, bir vatanın kan, ter ve mürekkep ile kurulduğunu belirterek, “Biz çok şükür eğitim camiası olarak Şenay Aybüke Yalçın’la bunu yerine getirdik. Bugün mezarı başında bulunduğumuz Aybüke öğretmenimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. O, bu vatanın kurulması, inşaası ve daim olması için kendisine layık olanı mürekkebiyle, canıyla, kanıyla ödeyerek yerine getirmiştir. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin, günahlarını affeylesin."dedi.

24 Kasım öğretmen gününde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzide öğretmenimizi yalnız bırakmak istemediklerini belirten Mahmut Tökel, "Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı mezarı başında andıktan sonra çeşitli programlar yaparak onu gün boyu yad etmek istedik. Bu vesile ile ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.

