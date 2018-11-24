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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Aybüke öğretmen, İnönü ilçesinde de unutulmadı İzle

Şehit Aybüke öğretmen, İnönü ilçesinde de unutulmadı İzle

Öğrencilerin söylediği şarkıdan detay

Şehit Toplantı Öğretmen Öğrenciler Teröristler 

-ARŞİV-
-Şehit Aybüke öğretmenin arşiv görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Batman'da şehit düşen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Eskişehir'in İnönü ilçesinde türkülerle anıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016 tarihinde bulunduğu araca PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 22 yaşındaki Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anıldı. Okulun toplantı salonunda yapılan anmada öğrenciler, Yalçın’ın şehit olmadan önce arkadaşlarıyla toplanıp seslendirdiği Mağusa Limanını söyledi.


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