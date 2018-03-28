Şehit Aybüke öğretmen ile birlikte onun intikamı da alındı İzle

-Şehit'in ailesinden görüntüler

-Baba Zekeriya Akdağ Röportajı

-Anne Güllizar Akdağ Röportajı

-Engelli Kız Kardeşi Sevda Akdağ'ın Abisine duyduğu özlemin Anne Güllizar Akdağ tarafından aktarılması



( TOKAT - ÖZEL)- Şehit astsubayın babası:- "Bomba ile tuzak kurarsan, bir gün sen de bomba ile geberip gidersin'- Şehit astsubayın annesi:- "Oğlumun kanı yerde kalmadığı için seviniyorum" TOKAT



- Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonla 'Agit Baran' kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle, Şehit Aybüke Öğretmen ve Şehit Yakup Akdağ'ın intikamları alındı. Şehit Akdağ'ın Tokat'ta yaşayan ailesi, Aybüke öğretmenin ailesine rahat olsunlar mesajı gönderdi. Sason ilçesine bağlı Hasanlar köyünde bulunan Zore deresinde Jandarma Kuvvetleri tarafından Silahlı İnsansız Hava Araçlarının desteğiyle icra edilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin, Kozluk ilçesinde öğretmenlik yapan Şenay Aybüke Yalçın, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çukurca Köyü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve 1 sivilin şehit edildiği saldırılarda bomba düzeneklerini hazırlayan İran Uyruklu 'Agit Baran' kod adlı terörist olduğu tespit edildi. 24 Temmuz 2017'de, Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edildiği saldırıya katıldığı bilinen 4 teröristten 3'ü yapılan ilk operasyonlarda öldürüldü. 21 Mart'ta ise Sason'da düzenlenen operasyonda Şehit Akdağ'ın intikamı saldırıya katılan son teröristin de öldürülmesiyle alındı. Şehidin Tokat'ta yaşayan ailesi, alınan intikamdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Aybüke öğretmenin, diğer şehit edilen askerler ve 1 sivilin ailesine de selam gönderdi. "Bomba ile tuzak kurarsan, bir gün sen de bomba ile geberip gidersin' Şehit Yakup Akdağ'ın babası 51 yaşındaki Zekeriya Akdağ, Aybüke Öğretmenin ailesinin hissettiklerini anladıklarını söyleyerek, Agit denilen bombacı vatan haini, insanlarımıza, askerlerimize, öğretmenlerimize bombalı tuzak kurarak, bizim askerlerimizi bomba ile şehit edersen, bir gün sen de bomba ile geberip gidersin. Aybüke öğretmenimizin ailesinin, şuan sevincini ben buradan biliyorum. Onlar da şuan sevinçli, Onların da sevincini paylaşıyorum. Onlar da rahat olsun. Türk ordusu güçlü olduğu müddetçe, hiçbir hainin bu topraklarda yaşayacağını ve barınacağını tahmin etmiyorum. Değil toprak parçası, taş parçasını bile alamazlar. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza ve bu hükümetimize destek veren Devlet Bey'e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlerin huzuru için, canla başla çalıştıkları için." şeklinde konuştu.

Şehit Annesi: "Oğlumun kanı yerde kalmadığı için seviniyorum" Şehidin annesi 48 yaşındaki Güllizar Akdağ, 24 Temmuz'da yapılan saldırıda olduğu tespit edilen son teröristin de öldürülmesiyle, oğlunun kanının yerde bırakılmadığını dile getirdi. Anne Akdağ,"Oğlumun kanı yerde kalmadığı için teşekkür ediyorum vatanımıza, askerimize, milletimize. Geri gelmeyecek ama bir yerde onlar da hak ettiği yeri bulduğu için seviniyorum. Sözün bittiği yer. Öbür askerlerimizin ve Aybüke öğretmenimizin ailesine de sabırlar diliyorum. Birazcık olsun yüreklerine serinlik olduysa, ben de onlarla birlikte seviniyorum" dedi.

Şehidin engelli kardeşi ağabeyini unutamıyor Şehidin 23 yaşındaki 'Serebral palsi' hastası kız kardeşi Sevda Akdağ'ın ağabeyini unutmadığını söyleyen Anne Akdağ, "Yani hem sevindi, hem üzüldü aynı anda. Seviniyor tabi ki. Sevda'nın dünyası başka. Görmek değil de yaşamak gerekiyor Sevda'yı. Sevda'nın acısı tabi ki büyük, hepimizin ki aynı da, Sevda unutamıyor" şeklinde konuştu.

(DEE-UY-

