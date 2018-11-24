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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Aybüke öğretmen anısına resim sergisi açıldı

Şehit Aybüke öğretmen anısına resim sergisi açıldı

Sergiyi gezenlerden görüntü,

Fedakarlık Öğretmenler Müzik Öğretmeni Resim Sergisi Terör Örgütü 

-Şehit Aybüke öğretmenin fotoğraflarından görüntü,
-resim öğretmenlerinden görüntü,
-Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük açıklama,
-detaylar

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- Çorum’da görev yapan görsel sanat öğretmenleri tarafından Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına karma resim sergisi açıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle AHL Park’ta gerçekleştirilen sergide 30 öğretmen tarafından hazırlanan 40 eserin yanı sıra Şehit Aybüke öğretmenin fotoğrafları yer aldı. Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğretmenlerin yoğun bir fedakarlık içerisinde al bayrağın dalgalandığı her yerde görev yaptığını söyledi.

Hiçbir şeyin çocuklarla buluşmalarına engel olamayacağını dile getiren Büyük, “Bu açıdan en zor da en uzakta da olsa çalışırız. Her türlü tehlikeye de göğüs gereriz. Sonunda şehit olmak varsa seve seve şehit oluruz. Yeter ki vatan sağ olsun” dedi.
Çorum’da Fatih Tekin ve Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere iki şehit öğretmenin bulunduğunu açıklayan Büyük, “Bugün resim öğretmenlerimiz şehit Aybüke öğretmeniz anısına sergimizi açtık. Öğretmenler bizim içi değerdir. Öğretmenlerimiz iyi ki var. Onların açtığı yolda emin adımlarla yürüyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken bu düşünceyi ortaya koyan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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