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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit ateşi Yozgat’a düştü

Şehit ateşi Yozgat’a düştü

şehidin evinden görüntüler

Şehit Baba Ocağı Cenaze Gesi Teröristler 

-Detaylar
-şehidin fotoğrafı

( YOZGAT ) YOZGAT

- Kuzey Irak Serabatin Üs Bölgesi Kuzu Gediği Mevkiinde, teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü şehit oldu. Yozgat Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün (25) acı haberi askeri yetkililer tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün Hakkari’de göreve 2018 yılında başladığı öğrenildi. 5 kardeş ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Köklü’nün cenazesi yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Akdağmadeni’nde toprağa verilecek.
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