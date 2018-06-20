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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit ateşi Malatya'ya düştü

Şehit ateşi Malatya'ya düştü

Şehit evinden dış görüntüler

Şehit Yakınları Kız Kardeş Teröristler Saldırı Türk Bayrağı 

-türk bayrağının asılması
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Hakkari'nin Çukurca İlçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in (25) acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. Üç kız kardeşi bulunan ve ailenin tek erkek çocuğu olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in Zaviye Mahallesi Hüdavendigar sokakta ikamet eden babası Zekeriya Özdemir'e (52) acı haber Vali yardımcıları ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenazesinin, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.
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