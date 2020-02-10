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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Evden görüntüler

Şehit Kalaba Alabalık İdlib Rejim 

-Evin önündeki kalabalıktan görüntüler
-Ambulanstan görüntüler
-Polis aracından görüntüler
-Şehidin fotoğrafı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Kayserili Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki baba evine ateş düştü. İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Kayserili Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.
Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde bulunan baba evine akın etti. Şehidin baba evinin önünde bir ambulansta hazır bekletiliyor. (AG-
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