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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit ateşi Kayseri’ye düştü

Şehit ateşi Kayseri’ye düştü

Şehidin oturduğu apartmandan görüntü

Şehit Zeytin Dalı Zeytin Dalı Harekatı 

-Türk bayraklarından görüntü
-Ambulanstan detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik sürdürülen zeytin dalı harekatında şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın acı haberi ailesine verildi.
TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın (25) acı haberi ailesine verildi.
Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden şehidin ailesi, acı haberle yıkıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları da apartmana geldi. Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatılırken ambulansta apartmanın önünde hazır bekletiliyor. Öte yandan, şehit Muhammet Kır’ın bekar olduğu ve görevli olduğu Zincidere Komando Tugayı’ndan zeytin dalı operasyonuna katılmak üzere Afrin’e gittiği öğrenildi.
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