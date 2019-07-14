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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit ateşi Fethiye'ye düştü

Şehit ateşi Fethiye'ye düştü

şehit evinden görüntü

Şehit Jandarma Jandarma Astsubay Uzman Çavuş 

-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Hakkari'de devam iç güvenlik operasyonlarında şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Devam eden operasyonda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma şehit oldu, 1 jandarma astsubay çavuş yaralandı. Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor. Hakkari'de devam iç güvenlik operasyonlarında şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Yaylada yaşayan aileyi almak için yetkililer bölgeye hareket etti
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