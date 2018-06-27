Şehit ateşi Bursa'ya düştü Haberi

-- Şehitin fotoğrafı



( BURSA ) BURSA



- Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit oldu, 3 kişi yaralandı.. Çatışmada şehit olan askerin Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler köyünden Uzman Çavuş İsa Özkan olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı'nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK'lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş'a sevk edildi. 4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Çatışmada şehit olan askerin Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler köyünden 25 yaşındaki Uzman Çavuş İsa Özkan olduğu öğrenildi. Çobanlıkla uğraşan ailesinden annesi Fatma ve babası Halil Özkan'a şehit haberini ilçe kaymakamı ve jandarma komutanı verdi. Haber verilme esnasında tarlada bulunan ailesi oğullarının şehit olduğu haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, burada taziyeleri kabul eden aile oğullarının cenazesinin gelmesini bekliyor.

