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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit ateşi Bursa’ya düştü

- Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehidin evinden detay

Şehit Televizyon Askeri Helikopter Helikopter 

-şehidin fotoğrafları
-düğün klibi

( BURSA ) Şehit ateşi Bursa’ya düştü- Düşen helikopterde şehit olan üsteğmenin haberi alan acılı ailesi İstanbul’a koştu BURSA

- İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan 4 personelden birinin ateşi Bursa’ya düştü. Şehit Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in ailesi acılı haberi alır almaz İstanbul’a koştu. İstanbul’da havalandıktan bir süre sonra Sancaktepe’de düşen helikopterde şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Vatansever’in Bursalı olduğu öğrenildi. Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde oturduğu belirlenen Yurtsever’in anne ve babası; acı haberi televizyondan öğrenip oğullarına ulaşamadıkları için İstanbul’a hareket etti. Kazada şehit düşen Pilot Üsteğmen Yurtsever'in 2017 Temmuz'unda dünya evine girdiği ve uzun zamandır İstanbul’da görev yaptığı öğrenildi. Şehidin düğününde çekilen görüntüleri ise yürek burktu. (DE-İHS
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