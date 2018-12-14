Şehit ateşi Bahçelievler'e düştü Haberi

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( İSTANBUL )- Afrin'de şehit olan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun baba evinde taziye çadırı kuruldu İSTANBUL



- Afrin-Tel Rıfat bölgesinde PKK'lı teröristlerin ateşi sonucu şehit olan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nu baba evinin olduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Baba Ebubekir Kalo taziyeleri kabul etti. Dün akşam saatlerinde Afrin-Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin ateşi sonucu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit düşmüştü. Şehit Kalo'nun baba evinin önünde bugün taziye çadırı kuruldu. Şehit Kalo'nun eşinin 6 aylık hamile olduğu 2 yıllık evli olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki genç üsteğmen'in cenaze namazının yarın kılınacağı öğrenilirken, baba Ebubekir Kalo taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

