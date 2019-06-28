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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit astsubay Tunç'un naaşı baba ocağında - AĞRI Haberi

Şehit astsubay Tunç'un naaşı baba ocağında - AĞRI Haberi

- Askeri uçağın Ağrı Ahmed - i Hani Havalimanı'na gelişi - Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesinin askerler tarafından taşınması - Saygı duruşu - Şehit anma törenine katılanlardan görüntüler - Şehidin öz geçmişinin okunması - Dua edilmesi - Şehit yakınlarından görüntüler - Şehidin cenazesinin araca konulmasıŞehit astsubay Tunç'un naaşı baba ocağında - Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi baba ocağı Ağrı 'ya getirildiAĞRI (AA) - Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, memleketi Ağrı 'ya getirildi.
Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (29) Türk bayrağına sarılı naaşı Hatay'tan uçakla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na gönderildi. Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda şehidin karşılanması için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tunç'un naaşı, öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği duanın ardından Ağrı Belediyesine ait cenaze nakil aracına alındı.Bekar olan şehidin cenazesi daha sonra bu araç ile götürüldüğü Tutak Devlet Hastanesi morguna konuldu.Şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ağrı Vali Vekili Hidayet Sarı, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma Töreni Baba Ocağı Saygı Duruşu Cenaze Namazı Saldırı 

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