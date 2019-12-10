Şehit Astsubay Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Hulusi Akar'ın gelişi

-Siyasilerin gelişi

-Soylu'nun gelişi

-Binali Yıldırım'ın gelişi

-Naaşın taşınması

-Cenaze namazı

-Ailenin görüntüsü

-Saygı Duruşu

-Annenin asker selamı vermesi

-şehidin fotoğrafı



( ANKARA )-Şehit annesi evladını asker selamıyla uğurladı ANKARA



- Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün sabah nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım'ın cenazesi, dün akşam Bingöl'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. Şehidin cenazesi, Mamak’ta bulunan babaocağına evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Yıldırım için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin ablası asker selamıyla uğurladı Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Şehidin annesi Emine ve ablası Burcu Yıldırım, törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ablası Burcu Yıldırım askeri aracın geçişi sırasında, asker selamı vererek şehit kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.





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