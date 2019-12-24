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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit askerlerin isimleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak - HAKKARİ

Şehit askerlerin isimleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak - HAKKARİ

- Deneyap Teknoloji Atölyesi - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın kucağında çocukla gelişi - Şehit Teğmen Abdulselam Özatak, Şehit Jandarma Er Halit Tatlı ve Şehit Jandarma Komando Er RamazanAvcı'nın adı verildiği sınıflar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunşehit ailelerine gönderdiği mektup okunması - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın konuşması - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın çocuklara hediye vermesi Hakkari li şehit askerlerin isimleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak - Hakkari 'de Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı kapsamına açılan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeki 3 bölüme terörle mücadele şehit olan Hakkari li üç askerin ismi verildiHAKKARİ (AA) - Terör örgütü PKK ile mücadelede çeşitli tarihlerde şehit olan Hakkari li 3 askerin ismi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üstün yetenekli öğrencilere geleceğin teknolojisinin öğretilmesi için Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeki 3 bölüme, Şehit Teğmen Abdulselam Özatak, Şehit Jandarma Er Halit Tatlı ve Şehit Jandarma Komando Er Ramazan Avcı'nın adı verildi.
Bu vesileyle atölyede düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehit ailelerine gönderdiği mektup okundu.Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, bu topraklar uğruna çok şehit verdiklerini söyledi.

Bu topraklarda ve vatanda yaşamanın bedelleri olduğunu ve millet olarak bu bedeli ödemekte zerre kadar imtina etmediklerini belirten Akbıyık, şöyle dedi:"Bütün insanlarımız, vatandaşlarımız toprak, vatan, din, devlet için ölmeye, şehit olmaya hazırdır. Ülkemiz son yıllarda teknoloji alanında birçok başarıya imza atıyor. Bu teknolojiyi daha ileriye taşıyabilmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Çocuklarımızın proje fikrinin gelişmesi, teknoloji, ARGE ve yeniliğe yönelik fikirlerinin gelişmesi için deneyap atölyeleri çok önemlidir."Konuşmalardan sonra Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Bakan Varank ile Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektupları şehit ailelerine takdim etti.Programa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Savaş Şimşek, kurum amirleri, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er ve şehit yakınları da katıldı.

Terörle Mücadele Şehit Yakınları Saygı Duruşu Üstün Yetenek Şehit Aileleri 

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