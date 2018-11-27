Şehit askerler için tören düzenlendi

-Şehit yakınlarının görüntüsü

-Cenazelerin çıkışı

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( İSTANBUL ) -- Helikopter kazasında şehit olan askerler, son yolculuğuna uğurlanıyor İSTANBUL



- Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitler için Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Aslan için Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Törenin ardından şehitler cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

