-Dua okunması

-Tekbir getirilmesi

-Cenazenin uğurlanışı

-Genel ve detay



( SİİRT ) Şehit askerin naaşı memleketine uğurlandı SİİRT



- Siirt’in Eruh ilçesinde terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut’un naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyünde, 30 Mart’ta, yol yapım çalışmalarının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut için uğurlama töreni düzenlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin naaşının alana getirilip, katafalka konulmasıyla başlayan tören duaların okunmasıyla sona erdi. Şehidin naaşı, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi.

