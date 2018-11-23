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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı - VAN

Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı - VAN



: - Şehit asker için düzenlenen tören - Şehit için dua edilmesi - Şehidin naaşının uğurlanması - Şehidin naaşının uçağa bindirilmesiŞehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı - Van 'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in naaşı törenin ardından memleketi Aydın'a gönderildiVAN (AA) - Van 'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim için cenaze töreni düzenlendi.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.Çaldıran ilçesinde iki hudut birliği arasındaki intikal esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim şehit olmuştu.

Şehit General Saygı Duruşu Askeri Uçak Sivil Toplum 

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