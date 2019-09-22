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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

CENAZEDEN DETAYLAR

Baba Ocağı Beyin Kanaması Cenaze Namazı Askeri Tören Ay Yıldız 

-EVDEN VE MAHALLEDEN DETAYLAR
-ANNE VE BABADAN DETAYLAR
-ANNE VE BABANIN GÖZ YAŞLARI
-ANNENİN FERYADI
-ŞEHİDİN FOTOĞRAFI

( BURSA ) BURSA

- Adana'da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan gencin cenazesi Bursa'daki baba ocağına getirildi.
Oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu gören anne 'biricik oğlum' diyerek göz yaşlarına boğuldu. Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ailenin tek çocuğu olan Gündüz, Bursa'daki baba ocağına getirildi.
Anne Nurgül ve baba Ali Gündüz, göz yaşlarına hakim olamadı. 'Biricik oğlum' diye feryat eden anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gündüz, Ovaakça Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek.
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