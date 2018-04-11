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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit asker memleketine uğurlandı - MUŞ İzle

Şehit asker memleketine uğurlandı - MUŞ İzle

- Şehit töreninden detay - Şehit için dua edilmesi - Şehidin naaşının uçağa bindirilmesi - Uçağın havalanması - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak, memleketi Adana'ya uğurlandıMUŞ (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak için tören düzenlendi.
Bitlis'ten Muş 'a getirilen şehit İzbudak için Muş Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.
Törende İzbudak'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.Ardından şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı.Törende şehidin eşi Emine İzbudak'ı Muş Valisi Aziz Yıldırım ve askeri yetkililer teselli etti.Şehidin 8 aylık Talha İzbudak isimli çocuğu olduğu öğrenildi.Törene Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kaymakamlar, vali yardımcıları ve kurum amirleri de katıldı.

Şehit Askeri Uçak Çağa Teröristler 

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