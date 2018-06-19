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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit asker için tören - SİİRT Haberi

Şehit asker için tören - SİİRT Haberi

- Siirt 'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan (26) için tören düzenlenmesi - Şehidin özgeçmişinin okunması - Şehidin naaşının silah arkadaşlar ve vatandaşlar tarafından taşınması - Şehidin silah arkadaşının kendine ait beresini, şehidin tabutunun üzerine bırakması - Genel detay - Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bahattin Baştan için tören düzenlendiSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan için tören düzenlendi.
Eruh ilçesi Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan" operasyonunda şehit olan Bahattin Baştan'ın (26) naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesinden İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu. - Mavi beresini tabutun üzerine koyduİl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa götürüldü. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan şehidin bir silah arkadaşı, çıkardığı mavi beresini tabutun üzerine bıraktı.Daha sonra helikopter ile Batman'a gönderilen şehit cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a nakledileceği belirtildi."Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı törene, şehit yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Yunus Koç, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutan Vekil Albay Uğur Özmen, AK Parti Siirt milletvekili adayları Osman Ören ve Sadettin Sabaz da katıldı.
Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018 - 38" operasyonunda, teröristlerin önceden döşediği basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.

Şehit Yakınları Milletvekili Teröristler Helikopter Şehit Cenazesi 

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