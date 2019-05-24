Şehit asker için tören - HAKKARİ

- Şehit ehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün naaşının tören alanına getirilmesi - Törene katılanlardan görüntüler - Şehidin öz geçmişinin okunması - Dua edilmesi - Şehit Köklü'nün naaşının silah arkadaşları tarafından omuzlarda helikoptere taşınması Hakkari 'de şehit asker için tören - Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü için Hakkari 'de uğurlama töreni düzenlendiHAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen olan asker için Hakkari 'de tören gerçekleştirildi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.Şehit Köklü'nün naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu ve memleketi Yozgat'a uğurlanmak üzere Yüksekova'ya götürüldü.Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
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