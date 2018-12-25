Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit asker için tören düzenlendi

Şehit asker için tören düzenlendi

ŞEHİDİN HAVALİMANI'NA GÖTÜRÜLÜŞÜ

Şehit Şehit Asker General Cenaze Askeri Uçak 

-ŞEHİDİ TAŞIYAN AMBULANSTAN DETAY
-SAYGI DURUŞU VE KUR'AN-I KERİM OKUNMASI
-ŞEHİDİN NAAŞINDAN DETAY
-ŞEHİDİN UÇAĞA TAŞINMASI DETAY
-UÇAĞIN HAVALANMASI DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da kobra tipi askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez için tören düzenlendi.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Hakkı Bahadır Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Müftüsü Mustafa Tekin, protokol üyeleri, asker ve polisler katıldı.
Tören, Saygı duruşu ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
Kur’an-ı Kerim okunması, İl Müftüsü Mustafa Tekin’in okuduğu duanın ardından, şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Kocaeli’ye gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!
İşte Şehit Olan Askerlerin İsimleriİşte Şehit Olan Askerlerin İsimleri
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı