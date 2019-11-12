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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit asker Hasan Hüseyin Gül'ün ismi Isparta'daki köyünde kütüphaneye verildi - ISPARTA Video

Şehit asker Hasan Hüseyin Gül'ün ismi Isparta'daki köyünde kütüphaneye verildi - ISPARTA Video

- Şehit asker Hasan Hüseyin Gül adına kütüphane - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun konuşması - Açılıştan görüntüler - Kütüphaneden görüntülerŞehit asker Hasan Hüseyin Gül'ün ismi Isparta 'daki köyünde kütüphaneye verildiISPARTA (AA) - Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı köyü kırsalında 2016'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül’ün ismi Isparta 'daki köyünde kütüphaneye verildi.
Merkeze bağlı Gelincik köyünde yaşayan şehidin annesi Zehra ve babası Erdoğan Gül'ün talebi doğrultusunda, köyde yeni açılan, içinde 1600 eserin bulunduğu kütüphaneye şehidin isminin verilmesi dolaysıyla tören düzenlendi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehidin isminin köyündeki kütüphanede yaşatılmasından onur duyduklarını söyledi.

Bir ülkeyi ayakta tutan en önemli faktörlerinden birinin gözünü kırpmadan canını feda eden şehitler olduğunu belirten Seymenoğlu, "Dün Hüseyin kardeşimiz şehit olmuştu, bugün Güneydoğu'da ve ülkenin muhtelif yerlerinde terörle mücadele eden onlarca şehit olmaya aday insanımız var. Bu bizim geleneğimizde, genlerimizde, tarihimizde, ecdadımızda var. Bunlar olmasa zaten bu bayrak bu topraklar üzerinde böyle güzel dalgalanmaz. Bu ezan sesleri bu minarelerde duyulmaz." diye konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kur'an Kerim okundu.Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, köy halkı ve öğrencilerin katıldığı törende şehidin annesi ve babası duygulu anlar yaşadı.

Terörle Mücadele General Kütüphane Öğrenciler Teröristler 

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