Şehit annesinin okuduğu şiir duygulandırdı İzle



- Şehit Tank Uzman Çavuş Mustafa Atikoğlu'nun annesi Eşe Atikoğlu’nun okuduğu şiir izleyenleri duygulandırırken sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan şehit Mustafa Atikoğlu'nun annesi Eşe Atikoğlu, şehitler için yazdığı şiiri okudu, onu görüntüleyen kişinin görüntüyü sosyal medyada paylaşmasıyla izleyenler duygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehit annesi Eşe Atikoğlu’nun şu şiiri okudu: "Şehidim bir ateş düştü gönlüme acı mı acı, Yandı kül oldu ana baba kardeş ve bacı, Başıma vurulmuş şehitlik tacı, Şehidim rahat uyu, vatan emin ellerde. İnsan değil dağlar taşlar ağladı, Türkiye kahrından karalar bağladı, Haberin duyuldu naaşın yollandı, Şehidim rahat uyu vatan emin ellerde. Kader mi desem yandı yüreğim Doyamadan gittin nazlı bebeğim." Şehit annesi Atikoğlu, okuduğu şiirin ardından Allah’ın vatana, millete, askere, polise yardım etmesi ve her yerde onların yanında olması, bütün şehitlere de rahmet etmesi için dua istedi.

