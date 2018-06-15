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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit annesi oğlunun mezarını eliyle temizledi İzle

Şehit annesi oğlunun mezarını eliyle temizledi İzle

Şehitlik kapısı ve girişi

Şehit Cennet Cenaze Trafik Kazası Şehit Babası 

-Şehit Vedat Sarıkaya annesi
-Dua ve temizlik
-Şehitlik ve mezarlık genel
-Önce baba sonra anne röp
-Kısa detay
-şehidin cenazesinden arşiv görüntüler
-şehidin fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Şehit annesi Pakize Sarıkaya: "Kendisi de temizliği çok severdi ve yanına geldiğimiz zaman her zaman mezarını temizleriz”- Kahramanmaraş’ta bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 3 yıl önce şehit olan oğlunun mezarını ziyaret eden anne Pakize Sarıkaya, oğlunun mezarını eliyle yıkadı. Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar kaybettikleri yakınlarını mezarlıkta ziyaret etti. Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Mezarlığı’na sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okudu, dua edip diktikleri çiçekleri suladılar. Kahramanmaraş’ta yaşayan Sarıkaya ailesi ise Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce şehit düşen Piyade Er Vedat Sarıkaya’yı mezarı başında andı. Baba ve anne, şehit Vedat Sarıkaya’yı kabri başında ziyaret ederek mezarı elleriyle yıkadı. Vatan için ölmeye her zaman hazır olduklarını söyleyen şehit babası Ömer Sarıkaya, “Hakkari Çukurca’da trafik kazası sonucu şehit oldu. 3 yıl oldu ve 3 yıldır da bir tarafımız kırık. Vatan, bayrak ve ezan için hepimiz ölmeye her dakika hazırız. Önce şehit oğlumuzun yanına gelmek istedik, diğer ziyaretleri sona bıraktık” diye konuştu.
Oğlunun temizliği çok sevdiğini dile getiren ve oğlunun mezarını elleriyle yıkayan anne Pakize Sarıkaya ise şunları söyledi; “Önce şehidimizin yanına gidelim dedik. Mekanları cennet olsun, yattıkları yer nur olsun. Allah demek ki böyle emretmiş. Buraya geldiğim zaman rahat ediyorum. Ne güzel oğlumun bir evi var. Kendisi de temizliği çok severdi ve yanına geldiğimiz zaman her zaman mezarını temizleriz” diye konuştu.

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