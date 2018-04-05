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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit annesi kendisine hakaret eden şoförü bağışladı Video

Şehit annesi kendisine hakaret eden şoförü bağışladı Video

Şehit annesi Zübey Tura ile röportaj

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-Zübeyde Tura'dan genel ve detay görüntüler
-Zübeyde Tura'ın oğlunun fotoğrafın öpmesi
-Zübeyde Tura'dan genel görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da ücretsiz kart bastığı için otobüs şoförü tarafından hakaret uğrayan şehit annesi Zübeyde Tura, evine gelip af dileyen otobüs şoförünü affetti ADANA

- Adana’da halk otobüsüne binerken ücretsiz kart bastığı için sürücü tarafından hakarete uğrayan ve 2.5 lira para istenen şehit annesi Zübeyde Tura, evine gelip elini öpen yaptıklarından pişman olduğu söyleyen otobüs şoförünü affetti. Adana’da 13 Şubat’ta şehit annesi Zübeyde Tura’nın ücretsiz kart göstermesine karşı çıkarak 2.5 liralık ücreti almak için ısrar eden özel halk otobüsü şoförü gözaltına alınmıştı. Kamuoyunun tepkisin çeken olayın ardından yetkililer devreye girerek olayla ilgili soruşturma başlatmış ve şoför Eren Güngör’ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33’te giderek, “Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatana. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı” dizelerinin yer adlığı İstiklal Marşı’nın 6.kıtasınında yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirilmişti. Özel halk otobüsü şoförü Eren Güngör, Zübeyde Tura’nın evine eşiyle ve çocuğuyla gidip elini öperek affetmesini istedi. Zübeyde Tura’da, Güngör'ün pişmanlığını görünce affetti. Güngör’ün elini öpüp kendisinden af dilediğini söyleyen Tura,” Geldi elimi öptü özür diledi, bende affettim. Çocuğuyla hanımıyla gelince onları gördüm üzüldüm, bende affettim. Pişmanlık duydu özür diledi, pişman oluyorum annecim elini öpüyorum dedi.
Bende affediyorum diye karşılık verdim. Pişman olduğunu gördüğüm için onu affettiğimi söyledim. Bir daha kendine dikkat etsin ağzına mukayyet olmasını ve bu olayların yaşanmamasını ve ikimizin de rencide olduğunu söyledim” dedi Tura son olarak şunları aktardı,” Her hafta gelip elimi öpmek istedi ancak ben kabul etmedim. Özür diliyorsun ben seni affediyorum zaten dedim. Böylesi insanları Allah affetsin” ifadelerini kullandı.
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