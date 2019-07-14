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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi

Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi

Yemekten görüntü

Gaziler Şehit Salar Şehit Annesi Şehit Aileleri 

-Röportaj
-Valinin masaları dolaşması

( AMASYA ) AMASYA

- Şehit annesi Hanım Çemrek eksik olan dişlerini yaptırmak istediğini Vali Varol’a söyledi.

Vali Varol hemen talimat vererek, "Not alın, yardımcı olalım" dedi.
Amasya Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında valilik bahçesinde şehit aileleri ve gazilere yemek programı düzenledi.
Yemeğin ardından masaları tek tek gezerek bir istekleri olup, olmadığını soran Amasya Valisi Dr. Osman Varol, şehit annesi Hanım Çemrek’in eksik dişlerini yaptırmak istediğini söylemesi üzerine Vali Varol, "Not alın hemen. Tamam yardımcı oluruz ne demek. Lafı mı olur. Not alın yardımcı olalım” diye görevlilere talimat verdi. Vali Varol’dan eksik olan dişlerinin yaptırılmasını isteyen Hanım Çeyrek, Van Çatak’ta şehit olan oğlu Barış Çemrek’in resmini ise yanından hiç ayırmayarak: “Diş yaptıracağız. Barış Çemrek, baksana burada Barış’ım. Bekardı” şekilde konuştu.

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