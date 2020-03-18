Şehit annelerinin acısı dinmiyor

-Mezar başında oturmaları

-Genel ve detay görüntü

-Fatma Yeniay ile röp

-Fedai Yelmen ile röp

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA )- 18 Mart Şehitleri Anma Gününde çocuklarının kabri başına gelen anneler her şehit haberinde aynı acıyı yaşadıklarını yüreklerinin kavrulduğunu söyledi- Bir şehit eşinin de eşinin mezarına "seni seviyorum" yazısı bıraktığı görüldü ADANA



- 18 Mart Şehitleri Anma Gününde çocuklarının kabri başına gelen anneler her şehit haberinde aynı acıyı yaşadıklarını yüreklerinin kavrulduğunu söyledi Korona virüs önlemleri nedeniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü etkinlikleri Adana'da da sade bir törenle yapıldı. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bir kaç komutan katıldı.

Asri Mezarlıktaki şehitliğe önceki yıllara göre oranla şehit yakınlarının katılımı da az oldu. Şehitliğe gelen annelere çocuklarının mezarı başında dua etti. Çocuklarının mezarını da temizleyen anneler bir süre çocuklarının mezar taşındaki fotoğrafına bakıp kaldı. Şehit Fatih Yeniay'ın (24) annesi Fatma Yeniay'da kocası Zeki Yeniay ile birlikte oğlunun mezarına geldi. Anne Yeniay 18 Şubat 2016 tarihinde terhisine 2 ay kala Diyarbakır-Lice karayolunda PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan oğlunu hiç unutmadığını acısının hala yüreğini yaktığını belirterek, "Aynı duygu aynı özlemle, Fatihimizi ziyarete geldik. 2016 yılında şehit oldu tam 4 yıl geçti. Onsuz 4 yıl çok zor geçti, özlüyoruz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Her şehit haberi geldiğinde aynı duyguları yaşıyoruz ciğerimiz yanıyor. Çok zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin ama şehitlik mertebesi de güzel gurur duyuyoruz" dedi.

10 Temmuz 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in (25) annesi Fedai Yelmen de bugün de oğlunu unutmadı. Yelmen mezarı başında saatlerce oturup oğlunun fotoğrafına bakıp dua ederek, "Oğlum şehit olalı 4 yıl oldu. Onsuz çok zor geçiyor evlat kaybetmesi her şeyden zordur. Çaresizlik çok kötü bizim artık dünyamız yıkılmış diyecek bir şey yok. Yeni şehit haberleri geliyor ama zaten biz günlük o acıyı yaşıyoruz" diye konuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in geride bıraktığı eşi Gülcan Demiryürek ise eşinin mezarına, özlemini dile getiren "seni seviyorum" yazısı bıraktığı görüldü.





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