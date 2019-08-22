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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Ali Ulaş için mevlit okutuldu - TOKAT

Şehit Ali Ulaş için mevlit okutuldu - TOKAT



: - Şehidin babaevinden görüntü - Mevlide katılanlardan görüntü - Dua edilmesiŞehit Ali Ulaş için mevlit okutulduTOKAT (AA) - İstanbul Sancaktepe'de, geçen hafta görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş için memleketi Tokat 'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.Turhal Belediyesi tarafından öğle namazı sonrası şehidin Müftü Mahallesi'ndeki baba evinde okutulan mevlitte şehit Ulaş ve tüm şehitler için dua edildi.Mevlit sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.Mevlide, şehidin ailesi, Turhal Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Hastane Trafik Kazası Polis Memuru Memur 

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