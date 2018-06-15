Şehit ailesi oğullarının mezarını ziyaret etti - TEKİRDAĞ İzle
- Şehitin mezarından genel ve detay görüntüler - Şehidin babası Hasan YavuzŞehit ailesi oğullarının mezarını ziyaret ettiTEKİRDAĞ (AA) - PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Tekirdağ lı Piyade Er Gökmen Yavuz'un anne babası Ramazan Bayramı dolayısıyla oğullarının mezarını ziyaret etti.Her bayram sabahı oğullarının kabrinin bulunduğu Süleymanpaşa ilçesindeki şehitliği ziyaret eden şehidin babası Hasan Yavuz ve annesi Türkan Yavuz, acı ve gururu bir arada yaşıyor.Baba Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun 2003 yılında Mardin - Nusaybin karayolunda teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olduğunu söyledi.
Acıyı da gururu da bir arada yaşadığı ifade eden Baba Yavuz, vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti.