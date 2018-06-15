Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit ailesi oğullarının mezarını ziyaret etti - TEKİRDAĞ İzle

Şehit ailesi oğullarının mezarını ziyaret etti - TEKİRDAĞ İzle

- Şehitin mezarından genel ve detay görüntüler - Şehidin babası Hasan YavuzŞehit ailesi oğullarının mezarını ziyaret ettiTEKİRDAĞ (AA) - PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Tekirdağ lı Piyade Er Gökmen Yavuz'un anne babası Ramazan Bayramı dolayısıyla oğullarının mezarını ziyaret etti.Her bayram sabahı oğullarının kabrinin bulunduğu Süleymanpaşa ilçesindeki şehitliği ziyaret eden şehidin babası Hasan Yavuz ve annesi Türkan Yavuz, acı ve gururu bir arada yaşıyor.Baba Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun 2003 yılında Mardin - Nusaybin karayolunda teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Acıyı da gururu da bir arada yaşadığı ifade eden Baba Yavuz, vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti.

Şehit Çatışma Muhabir Teröristler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı