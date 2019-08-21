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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Şehit ailelerinden Kayyum atamalarına destek

- Şehit ailelerinden Kayyum atamalarına destek

-Başkan açıklama

( SİVAS ) SİVAS

Dokunulmazlık İl Genel Meclisi Muhalefet Partileri Şehit Aileleri Muhalefet 


- Sivaslı şehit ailelerinden kayyum atalarına destek, eleştirileri ise kınama geldi. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Sivaslı şehit aileleri ve gaziler adına yaptığı açıklamada teröre destek veren belediyelere yapılan kayyum atamalarını desteklediklerini açıklayıp, muhalefetten gelen açıklamaları ise kınadı. Hızal yaptığı açıklamada kayyum atamalarını canı gönülden kutladıklarını, terör iş birlikçilerine karşı devletin dik duruşunun yanında olduklarını ifade ederek, “Geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiminin her kademesinde yen alan ve terörle nasıl bir mücadele içerisinde olduğumuzu gören şahısların, bugün çıkıp demokrasi adı altında açıklamalarda bulunmaları şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Sivas’tan sesleniyoruz. Devletimizin hangi kademesinde olursa olsun, bu aziz vatanımız için şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları ile alınan bu topraklarda ihanet içerisinde olanlara hakkımızı helal etmiyoruz.”dedi.
“Belediyelerle sınırlı kalmasın” Hızal kayyum atamalarının belediyeler ile sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizip, “Bu yapılan kayyumların belediyelerle kalmayıp, il genel meclisi üyeleri, belediye encümen üyeleri ve muhtarları da kapsasın. Terör taşeronluğunu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin gazi sıralarında oturan hainlerin, okumuş oldukları yemine uymayan HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması da milletin vicdanını rahatlatacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet partilerinden gelen destek açıklamalarına teşekkür ediyor, demokrasi adı altında teröre destek veren siyasi açıklamalarda bulunanları da kınıyoruz.” Şeklinde konuştu.
(OE-GF-
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