Şehit ailelerinden Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne duygusal ziyaret

-Şehit ailelerinin müze ziyareti

-15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi’nin babası Ekrem Ekşi röp.

-detay



( İSTANBUL )- 15 Temmuz Derneği ile şehit aileleri Hafıza 15 Temmuz Müzesini ziyaret etti İSTANBUL



- 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde bir araya geldi. 15 Temmuz Derneği ile birlikte müzeyi ziyaret eden şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz Derneği ile şehit aileleri, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'in yaptığı konuşmanın ardından şehit aileleri ile dernek üyeleri müzeyi gezdi. Şehit aileleri müzedeki hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara ait ayakkabılar, tankların önüne çekilen araba ve benzeri eserleri incelerken duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi’nin babası Ekrem Ekşi, "Müze güzel. Tek başıma gelirsem daha detaylı inceleyeceğim. Ama şu anda yüzeysel gördüğüm kadarıyla güzel. Emeği geçenlerin eline, yüreğine sağlık. İnsana o anları hatırlatıyor. O yüzden yapanlara tekrar teşekkür ediyoruz. Bu darbeyi yapanlara lanet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

