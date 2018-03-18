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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Şehit aileleri ve gazilerden görüntü

Gaziler Şehit Yakını Şehit Aileleri Şehit Ailesi İstiklal 

-Salondan genel ve detay görüntüler
-Vali Vasip Şahin'in konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü nedeniyle 550 şehit ailesi ve gazilerin onuruna bir yemek verdi. İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü nedeniyle Taksim’de bulunan bir otelde, yaklaşık 550 şehit yakını ile gazinin katıldığı program düzenledi.
Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Yemeğe İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.
"Düğüne gider gibi koşarak gittiler" Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çanakkale zaferi ve Afrin operasyonu hakkında da konuşan Şahin şu ifadeleri kullandı: "Cenab-ı Allah bu milleti aziz kıldı, mübarek kıldı. Ama bunun karşılığında bu millet de hiçbir zaman dini, vatanı, bayrağı, istikbali ve istiklali için ölümden, kan vermekten, can vermekten geri durmadı. Nereden ne zaman lazım olduysa, kahramanca bir düğüne gider gibi koşarak gitti. Çünkü karşılığında cennet vardı. Hamdolsun atalarımız bunu bizlere gösterdiler ve bugüne kadar gelindi. Bugünün yaşayan nesilleri olarak bizler de bundan nasipdarız. Aynı duygular, hisler, bilinç, düşünce aynen devam ediyor. Ve biz bunu sizlerle birlikte en son 15 Temmuz’da yaşadık." Program, yemeğin ardından şehitler için yapılan dua ile sona erdi. (SA - MB-
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