Şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Komutanlığının etkinliğinde buluştu

--Şehit aileleri röp

--Komutanlar röp

--Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Şehit aileleri ve gaziler Boğaz’ı gezdi İSTANBUL



- İstanbul'daki şehit aileleri ve gaziler, Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte İstanbul Boğazı'nı gezdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İstanbul'daki şehit aileleri ve gaziler boğaz turuna çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Sarıyer'deki Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen şehit yakınları ve gaziler, TCSG Güven 702 Arama Kurtarma Korvet Gemisi'ne binerek denize açıldı. İstanbul Boğazı ve Adalar’ı gezen ailelere, tarihi ve kültürel yapılar hakkında da bilgiler verildi.

Aileler kendilerine ilgi gösteren askerlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Gezinti sırasında konuklara yemek, tatlı ve içecek ikramında bulunuldu. Etkinlikte güverteye çıkan ve dümeni inceleyen şehit ve gazi çocuklarına geminin çalışma sistemi hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Gemi Komutanı Yarbay Ertuğrul İsmet Bayır, “İstanbul Boğazı’nda böyle bir gezi faaliyeti icra ettik. Bunda maksat sizlerle birlikte mutlu bir gün geçirebilmek. Mavi vatan denizlerimizin kolluk görevini icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir gemisinin komutanı olarak benim için en değerli görev budur. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum” dedi.

“Devletimiz her zaman şehidinin, gazisinin yanında” 400 kişiden oluşan 120 ailenin iki gün içerisinde dört etapta boğaz turuna çıkartıldığını dile getiren şehit yakınları ve gazilerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın, “Aslında biz bu etkinliği 15 Temmuz vesilesiyle daha önce düzenleyecektik. Ancak 15 Temmuz günü özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin büyük etkinliği olduğu için maksat amacına hasıl olmaz diye bugüne erteledik. Talep Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geldi. Biz İstanbul’daki şehit ve gazilerle birebir temas halinde olduğumuz için şehit ve gazi ailelerinin evlerinden alınması, getirilmesi, onlara yardımcı olunmasını biz planladık. Buradaki esas amaç devletimiz her zaman şehidinin, gazisinin yanında ve bu konuda sonsuz bir şekilde destek vermekte. Özellikle son 15-20 yılda Aile Bakanlığımızın vermiş olduğu destek gerek sosyal medya tarafından gerek halk tarafından gerek şehit yakınları ve gazilerimiz tarafından net olarak bilinmektedir” diye konuştu.

Şehit aileleri duygusal anlar yaşadı Oğlu Hakkari'de şehit olan Seriye Karataş, askerlerle birlikte olduğu için duygulu, gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben askeriyeye aşığım. Çok seviyorum. Zaten yavrum da asker, şehit gitti. Abim de havacı astsubaydı. O yüzden bu elbiseyi görünce ben bayılırım. Şu anda da o kadar mutluyum ki. Allah askerimize ömür versin, sıhhat versin, kuvvet versin. Çünkü bir devletin askeriyesi yoksa o devlet yoktur benim için. İnerken kızlarımızın elini düşeceğimden değil de onlara dokunayım, temas edeyim diye ellerini tutarak indim. Sadece bunu söyleyebilirim çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Evladı Kemal Taşçı 2011 yılında Ankara'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Müslüm Taşçı ise, “15 Temmuz şehitlerini anmak için buradayız. Biz Güngören’de oturuyoruz. Oradan davet ettiler bizi. Biz de katıldık. Bizim oğlumuz subaydı. Askeriyeden şehit. Davet ettiler biz de icabet ettik. 2011’de Ankara’da helikopter düşmüştü eğitim uçuşunda. 5 tane üsteğmen şehit olmuştu onlardan birisi de Öğretmen Pilot Kemal Taşçı bizim oğlumuz. Bugünler anıların tekrar tazelendiği günler oluyor. Anıları tekrar yaşıyorsun. Zaten unutmuyorsun da. Yeniden tazeleniyor. Bizim oğlumuz da subay olduğu için buradaki subayları görünce biraz daha buruklaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ailelere 15 Temmuz logolu şapka dağıtıldı. (SÜ-ÖFA

