Şehit aileleri müjdeli haberler bekliyor Haberi

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( SİVAS )- Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Hızal:"Şehit ailelerimizin anne ve babalarının faizsiz konut kredi ve ÖTV'den muaf tutulmasını istiyoruz" SİVAS



- Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal,"Şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi verilmesini ve binek araçlardan alınan ÖTV'den muaf tutulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haberler bekliyoruz." dedi.

Hızal, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle birlikte dernek binasında basın açıklaması düzenlendi.

Hızal, şehit ailelerinin bazı sorunlarının devam ettiğini belirterek,"Ailelerimizden gelen yoğun talepler üzerine bu önemli günlerde onların sorunlarından olan, evli şehir ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi ve binek araçlardan alınan ÖTV'den muaf tutulması, 2'nci iş hakkından yararlanması, ÖTV'den gazilerimizinde muaf tutulması ayrıca muhtarlarımıza yapılan silah ruhsatlarında ömür boyu taşıma verildiği gibi şehit ailelerimize ve gazilerimize de bu imkanlardan faydalanması hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önümüzdeki günlerde müjdeli haberler bekliyoruz." dedi.

"Dış güçlerin alacakları büyük dersler var" Yüz binlerce şehidin toprağa düşmesiyle Çanakkale'de kazanılan muhteşem başarının millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunun altını çizen Hızal,"Vatanın değişik yörelerinden gelen isimsiz kahramanlar, Çanakkale'de ortak bir ülküyle hareket etmişler, kutlu ceddimizin emaneti olan mana yüklü topraklarımızın savunulması için uğruna canlarından seve seve vazgeçmişlerdir. Biz şehit anaları, babaları, eşleri ve çocukları olarak evlatlarımız bu vatana nasıl kurban oldularsa bizler de bu aziz kanla aldığımız bu toprakları kanımıza canımızla ödemesini biliriz. Kahraman gazilerimiz nasıl ki vücutlarının bir parçasını verdilerse bu günde canlarını vermek için hazır olduklarını unutmasınlar. Bizi bölmek ve parçalamak isteyen sadece tarihlerine baktıkları zaman Türk milletinin kim olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.

(UY-GF-

