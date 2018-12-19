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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit aileleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KIRŞEHİR Video

Şehit aileleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KIRŞEHİR Video

Şehit aileleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KIRŞEHİR - Şehit Aileleri Derneği üyelerinin Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması - Kardeşi Murat Beşkardeş'i şehit veren Engin Beşkardeş'in açıklaması - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan'ın açıklamasıŞehit aileleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan şehit yakınları, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı inceleyerek oylama yaptı.Kardeşi Muzaffer Kılıçaslan 1999 yılında Şırnak'ta şehit olan, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, tercihini "Burseya Dağı'nda Türk Bayrağı" fotoğrafından yana kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile sürdürdüğü Zeytindalı Harekatı sırasında 45 şehit ailesiyle Afrin'e gittiklerini belirten Kılıçaslan, bu fotoğrafı görünce o günleri adeta yeniden yaşadığını söyledi.

- "Afrin'e tekrar gitmiş gibi hissettim"Kılıçaslan, "Afrin'e Mehmetçik'imize destek için gittiğimizdeki duyguları bana bir kez daha yaşattığı için bu fotoğrafı seçtim. Allah Mehmetçik'imizi korusun. Afrin'e tekrar gitmiş gibi hissettim, şu an oradaymış gibi duygulandım." dedi.
PKK terör örgütünün Erzincan Başbağlar katliamında kardeşi Murat Beşkardeş'i şehit veren Engin Beşkardeş de "Mehmetçik'ten İlk İftar" fotoğrafını beğenerek oyunu kullandı. Beşkardeş, fotoğrafı incelerken kendini orada hissettiğini ifade etti.
Terör örgütünün 1992 yılında Mardin Midyat'taki saldırısında şehit olan polis memuru Sinan Topaç'ın kızı Ayşe Tuğçe Topaç da "Gazze'ye Hava Saldırısı" fotoğrafını beğendi. Filistin'de zorluk çekenlerle empati kurmaya çalıştığını belirten Topaç, "İnsanların acılarını fotoğraf karesinde buluşturmuş, bütün dünyanın dikkatini çekmesi gereken karelerden biri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Kırşehir 'in Mucur ilçesi yakınlarında yaklaşık 4 yıl önce çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Gökhan Emre Örül'ün babası Selçuk Örül de oyunu, haber kategorisinde "Yemin" fotoğrafından yana kullandı.

Şehit Yakınları Polis Memuru Çevik Kuvvet Terör Örgütü Şehit Ailesi 

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