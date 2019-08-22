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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler '“O benim oğlumdu, kardeşimdi. Her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın”

Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler '“O benim oğlumdu, kardeşimdi. Her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın”

Şehit abisinin konuşması

Şehit Çatışma Uzman Çavuş Teröristler Kışla 

-Yakınlarının tabutun başında beklemesi
-Geçilen görüntüler

( ERZURUM ) Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler "O benim oğlumdu, kardeşimdi, her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın”- Şehidin ağabeyi de aynı bölgede görev yapıyordu- Kardeşinin cenazesini o getirdi ERZURUM

- Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin’in uzman çavuş olan kardeşi Berat Erdi Gündetin’in de kardeşiyle birlikte aynı bölgede görev yaptığı öğrenildi. Şehit uzman çavuşun bir yıl önce abisinin görev yaptığı birliğe tayin olduğu ve birlikte görev yaptıkları belirtildi. Kardeşinin cenazesini getiren Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, şehit kardeşinin cenazesinin başında; “O benim oğlumdu, kardeşimdi. Her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın” diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Babasının cenazesi başında olanlardan habersiz şaşkın bakışlarla çevreyi gözetleyen şehidin 3 yaşındaki kızı Mira Esila Güntekin, törene katılanları gözyaşlarına boğdu.
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