Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit acısı Niğde’ye düştü İzle

Şehit acısı Niğde’ye düştü İzle

Evdan görüntü

Şehit Bomba İmha Uzmanı 

-İtfaiye bayrak asarken görüntü
-askeri erkandan görüntü
-Şehidin fotoğrafları

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde mayın imha sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan 38 yaşındaki Uzman Çavuş Serdal Güneş’in acı haberi Niğde’deki ailesine verildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş’in şehit olduğu haberini, annesi Nadiye Güneş'e Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi.
Babasının daha önce vefat ettiği öğrenilen Güleş’in, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit haberini alan yakınları eve akın ederken, Niğde Belediyesi tarafından evin bulunduğu bölgeye Türk Bayrakları asıldı. (YE-TB-
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı