Şehit acısı Niğde’ye düştü İzle

-İtfaiye bayrak asarken görüntü

-askeri erkandan görüntü

-Şehidin fotoğrafları



( NİĞDE ) - NİĞDE



- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde mayın imha sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan 38 yaşındaki Uzman Çavuş Serdal Güneş’in acı haberi Niğde’deki ailesine verildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş’in şehit olduğu haberini, annesi Nadiye Güneş'e Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi.

Babasının daha önce vefat ettiği öğrenilen Güleş’in, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit haberini alan yakınları eve akın ederken, Niğde Belediyesi tarafından evin bulunduğu bölgeye Türk Bayrakları asıldı. (YE-TB-

