Şehirli gençler köy hayatı deneyimi yaşadı

-Gençlerle röportaj

-Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz röportaj

-köy hayatından detaylar



( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş’ta Gençlik Merkezinin hazırladığı "Köyde Bir Gün" projesi kapsamında 20 gönüllü genç, ilçeye bağlı Keçemağara Mahallesi’nde bir gün geçirdi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Gençlik Merkezinin hazırladığı ‘Köyde Bir Gün’ projesi kapsamında 20 gönüllü genç, ilçeye bağlı Keçemağara Mahallesi’nde 1 gün geçirerek, daha önce hiç bilmedikleri köy hayatı deneyimi yaşadı. Elbistan Gençlik Merkezi, şehirde yaşayan gençlerin köy hayatını yerinde görmeleri ve teknolojiden uzak bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla ‘Köyde Bir Gün’ isimli proje hazırladı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenen 20 genç, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve gençlik liderleri ile ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Keçemağara Mahallesi’ne gitti. Bilgisayar ve cep telefonlarını şehirde bırakan gençler, teknolojiden uzak geçirecekleri güne köylülerin rutin işlerine yardım ederek başladı.

Mahalle muhtarı Hazrettin Yiğit’in evine misafir olan gençler, hayvanların bakımını yaptı. Koyunlara yem taşıyan gençler, hayatlarında ilk kez inek sağdı. Pınardan evlere su taşıyan gençler, akşam yemeği için de kolları sıvadı. Hamur yoğuran ve börek açan gençler, günün yorgunluğunu ise soba başında dinlenerek ve misafir oldukları ev halkı ile sohbet ederek attı. Projeyle ilgili bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, özellikle gençlerin teknolojiye bağımlı hale geldiğini söyledi.



‘Köyde Bir Gün’ projesi ile gençlerin köy hayatını bizzat yaşayarak görmelerini amaçladıklarını belirten Yılmaz, “Bir günümüzün neredeyse yarısı ekran başında geçiyor. Gerek bilgisayar, gerek telefon, gençlerimiz gerçekten teknolojinin esiri olmuştu. Biz de Elbistan Gençlik Merkezi olarak ‘Köyde Bir Gün’ projesini hayata geçirdik. Elbistan ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Keçemağara Mahallesi’ndeyiz. Bu mahallemizde gençlerimizle bir gün geçiriyoruz. Gençlerimiz, önce köydeki ailelerimizi, okulumuzu ziyaret ettiler. Muhtarımızın evinde ekmek yaptılar. Bir gün için ihtiyaçlarını karşıladılar. Ahırda nasıl inek sağıldığına ve sütün soframıza nasıl geldiğine şahit oldular. Bizzat kendileri süt sağarak bunu tecrübe ettiler. Ailelerimize yardımcı oluyoruz. Hayvanlarının ve evlerinin bakımını üstlendik. Gerçekten de teknolojinin bizim hayatımızı esir aldığı şu günlerde bu proje çok anlamlıydı. Çok farklı bir gündü. Gençlerimizin gözlerindeki sevinç ve mutluluk buradan anlaşılıyor. Gençlerimizin bu projelere katılması bizi oldukça mutlu ediyor. Köy hayatı zor. Bu meşakkate alışmamız gerçekten çok zor. Alışmamız çok zaman alır. Hayatımızda farklı bir deneyim açısından güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Bize ev sahipliği yapan ve kapılarını açan muhtarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha önce hiç yaşamadıkları birçok aktivite ile ilk kez karşılaşan gönüllü gençler ise, köy hayatının güzelliğine dikkat çektiler. Teknolojiden uzak bambaşka bir 24 saat geçirmenin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan gençler, “Teknolojiden ve şehirden uzağız. Şehirde yaşayan her gencin köy hayatını mutlaka görmesi lazım ki neyin ne olduğunu öğrensin. Bugün biz burada köy hayatını yaşadık. Elimize telefon almadık, televizyona bakmadık. Öncelikle evimizde ekmeğimizi açtık, börek yaptık, inekleri sağdık. Bir sütün ne aşamalarla önümüze geldiğini burada gördüm. Hayatımızda ilk defa ahıra girip inek sağdık, koyunları yemledik, pınardan su taşıdık. Aslında bize ilk köye gideceğiz dediklerinde tedirgin olmuştuk. Çünkü burası teknolojiden uzak bir yer. Buraya geldiğimizde ise yanlarına gittiğimiz çocukların samimiyetini görünce aslında teknolojinin bu hayatta hiçbir önemi olmadığını gördük. Daha sonra muhtarımız bizi misafir etti. Böreğimizi yaptık, sobada patates pişirdik. Çok güzel bir hayat. İnşallah böyle fırsatlar olursa bir daha gelmek isteriz. Bütün gençlerin de böyle etkinliklere katılması lazım. Her şey çok güzeldi. Sıcak ortamlarda bulunduk. Elbistan Gençlik Merkezimize ve muhtarımız Hazrettin Yiğit’e bizi misafir edip evinde ağırladığı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

