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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehirlerarası yolcu otobüsü arıza yaptı, yolcular mağdur oldu

Şehirlerarası yolcu otobüsü arıza yaptı, yolcular mağdur oldu

Yolda kalan otobüsten görüntü

Gard Görece Yolcu Otobüsü 

-Yolculardan görüntü
-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- 4 saat yolda kalan yolcular muhatap bulamayınca isyan etti- Otobüs çekici yardımıyla otogara geri götürüldü İSTANBUL

- İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu otobüsü arıza yapınca, yolcular mağdur oldu. Muhatap bulamayan yolcular, 4 saat yolda kalınca duruma isyan etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yola devam ederken, otobüs de çekici yardımıyla otogara götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bayram tatili için Edirne Enez'e gitmek için sabah 07.30'da otogardan yola çıkan Metro Turizm'e ait 22 AT 476 plakalı şehirler arası otobüs Mahmutbey Edirne istikametinde arıza yaptı. Yağ akıtmasıyla saat 08.00 sıralarında yolda kalan otobüste bulunan 49 kişi zaman geçtikçe mağduriyetlerinin giderilmemesi üzerine duruma tepki gösterip isyan etti. Yaklaşık 15 yolcu tepkilerini göstererek kendi imkanlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Arefe günü kabus yaşayan yolcular muhatap bulamamaları üzerine çileden çıktı. Yolculardan Hayriye Tarakçı, bayram öncesi zor durumda kaldıklarını belirterek, "Ne gelen var ne soran var böyle rezillik olur mu? Tansiyonum var şekerim var, ayaklarım şişti. Ayıp" diye konuştu.
"Karşımızda ne muhatap var, ne bir şey var" Doğan Köse ise "Saat 08.00 gibi araç bozuldu. Karşımızda ne muhatap var, ne bir şey var. Çözümü buldular çekiciyle birlikte tekrardan bizi Esenler'e götürüp buraya araç gönderemeyenler orada bize çözüm bulacaklar göreceğiz" Yaklaşık 4 saat sonra yolcular otobüsün çekici yardımıyla birlikte çekilmesiyle Esenler Otogarı'na doğru yola çıktı.
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