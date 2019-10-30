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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı İzle

Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı İzle

kaza yapan araçlar

Polis Sağlık Ekibi Tanker Şoförü Polis Ekipleri 

-durma noktasına gelen trafik
-bir vatandaşın kazayı anlatması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da mazot yüklü tankerden yola akan mazot kazaya sebep oldu. Çok sayıda aracın zarar gördüğü kazaya sebebiyet veren tanker şoförü kayıplara karıştı. Kaza, sabah 07.00 sularında Yalova yolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden bir tankerden yola mazot dökülmeye başladı.
Mazot akan tankeri fark eden diğer sürücüler tanker sürücüsünü ikaz etmelerine rağmen, şoför yoluna devam etti. Yola akan yakıtın zemini kayganlaştırması sebebiyle çok sayıda araç kaza yaparken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle Bursa-İstanbul yolunda trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri tankeri arıyor. (FÇ-MŞ)
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