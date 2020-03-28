Şehirler arası otobüslerde koronavirüs denetimi - TEKİRDAĞ
: - Yol kontrol noktasındaki polis ekiplerinin hususi araçları durdurarak sürücü ve yolcuları bilgilendirmesi - Ekiplerin otobüs içindeki yolcuları bilgilendirmesiTEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüsler denetlendi.Edirne otogarı giriş çıkışlarında Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.Polis ekipleri yolcuların otobüsteki oturma düzenini kontrol etti.Ekipler otobüs şoförlerine genelgeyle ilgili bilgilendirme yaptı, oturma düzenine ilişkin broşür verdi. Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin girişinde kontrol noktaları oluşturdu.Bu noktalarda durdurulan otobüs ve minibüslerin önce rutin trafik denetimleri gerçekleştirildi. Ardından sürücülere, yolcuların koltuklara sosyal mesafe kuralına uyularak oturtulması uyarısı yapıldı.Ekipler yolcuları da koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.
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