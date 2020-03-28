Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendi - MUĞLA

Şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendi - MUĞLA

- Bodrum Şehirler Arası Otobüs Terminali - Yolculardan görüntü - Yazıhane yetkilisi Erhan Babür ile röportaj - Yolcularla röportaj - Otobüs şoförü Davut Ay ile röportaj Muğla 'da şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'da, şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından terminallerde son seferler öne çekildi.İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından kentte birçok otobüs firması, akşam seferlerini iptal etti.Bodrum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yazıhanesinin yetkilisi Erhan Babür, AA muhabirine, akşam saatlerinde olan seferleri gün içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genelgeye istinaden seferleri sonlandırdıklarını ifade eden Babür, akşam seferini öne çektiklerini anlattı.Otobüs şoförü Davut Ay ise akşam seferinin erkene çekildiğini, kendilerinin de virüsten korktuğunu anlattı.Marmaris ilçesinde de otobüs seferleri durduruldu. Yoğunluktan dolayı özel izin alan bir firmanın, saat 17.00'ye kadar seferlerine devam edeceği öğrenildi.

Koronavirüs Otobüs Seferleri Muhabir Otobüs Firması 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Sabah İstanbul'da dikkat çeken kareler...Bu Sabah İstanbul'da dikkat çeken kareler...
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı