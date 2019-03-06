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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehirler Abidesi Camii 18 Mart’ta ibadete açılacak İzle

Şehirler Abidesi Camii 18 Mart’ta ibadete açılacak İzle

ÇAMİ İNŞAATINDAN ÇALIŞMALAR

Mescid Akkale 

-İŞÇİLERİN ÇALIŞMASI
-DETAY VE GENEL GÖRÜNTÜ

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de Şehitler Abidesi Camii 18 martta ibatede açılıyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe’de eski Mescitlerin olduğu alana yapılan cami açıldığında 140 kişi aynı anda ibadet yapabilecek. Şehitler Abidesi'nin ismini taşıyacak caminin inşasında ağırlıkla sarıçam ahşabı kullanılıyor. Minaresinde Antalya'dan getirilen ve özel bir taş olan limra taşı kullanılan caminin sonraki tüm aşamasında tamamen ahşap kullanılacak. Daha önceki mescidin ihtiyaçlara yetmemesi üzerine yapılmasına karar verilen 140 kişinin aynı anda ibadet yapabileceği Şehitler Abidesi Camii 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak.
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