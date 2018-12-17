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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehirde yayla havası

Şehirde yayla havası

Bölgenin drone ile havadan görüntüsü

Bungalov Deniz Turizmi Turizm Cenneti Doğal Yaşam Alanı Hassasiyet 

-Evlerden ve ustaların çalışmasından görüntü
-Başkan Taşçı'nın evleri gezmesi
-Başkanla röportaj

( SAMSUN )- Atakum doğa turizminin merkezi olmaya aday SAMSUN

- Samsun’un Atakum ilçesinde belediye tarafından kurulan “Yayla Konaklama Tesisleri”nde şehirde yayla havası almak mümkün. Atakum Belediyesi, hayata geçirdiği Yayla Konaklama Tesisleri ile Karadeniz turizminin önemli merkezlerinden birini daha Samsun turizmine kazandırıyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, doğal ahşaptan inşa edilen dev tesisle, Karadeniz turizmine önemli bir merkez kazandırdıklarını söyledi.

Atakum Belediyesine tahsisli 17 bin dönümlük, Samsun’un şehir merkezine en yakın, en büyük ormanı içerisinde, önemli doğa turizmi merkezlerinden birini daha şehre kazandırdıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Samsun’a turist çekecek ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha, Atakum Belediyesi imzasıyla şehrimize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı. “Şehre turist çekecek” Atakum Belediyesi Yayla Konaklama Tesisleri inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde inşa edildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsun’un şehir merkezine en yakın, yürüme mesafesindeki en büyük ormanında, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen hemşerilerimiz için, doğal ahşaptan inşa edilen, 10 bungalov, resepsiyon binası, kafeterya, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarıyla, 17 hektarlık önemli bir yaşam alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yayla Konaklama Tesislerimiz, şehre turist çeken ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir doğal yaşam alanı olacak" şeklinde konuştu.
‘Doğallık’ hassasiyeti Doğallığı bozmadan sürdürdükleri çalışmaların sonuna yaklaşıldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Şehrin içinde kalmış böylesine güzel bir doğal ortamın dengesini bozmamak adına titizlik içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarda önemli mesafe kat ettik. Çalışmalarımız tamamlandığında, Samsun’a turist çekecek ve şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırmış olacağız. Karadeniz’in turizm cenneti Atakum’a, doğa turizmi konusunda güç katacak olan bu çalışmamız, şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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