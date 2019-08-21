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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehir merkezine inen domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi Haberi

Şehir merkezine inen domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi Haberi

-Domuz sürüsünün cep telefonu görüntüsü

Asad Mısır Cep Telefonu Mısır Tarlası 

--Çiftçi röp
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta şehir merkezinde bulunan mısır tarlasına dadanan domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi SİVAS

- Sivas’ta şehir merkezinde bulunan mısır tarlasına dadanan domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi. Sivas'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kent merkezi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan mısır tarlasına giren domuz sürüsü Yusuf Yörükoğlu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 8 tane domuzun hızla kaçması görüldü.
Çitçilerin kovaladığı domuzlar bir süre sonra mısır tarlasına girerek gözden kayboldu. Çiftçiler domuzlardan rahatsız olduklarını ve domuzların tarlalarına zarar verdiklerini dile getirerek yetkililerde yardım istedi. “Hayatımda ilk kez bu bölgeye domuz geldiğini gördüm” Domuz sürüsünü görüntüleyen mısır tarlası sahibi Yusuf Yörükoğlu, 39 yaşında olduğunu ve hayatında ilk kez tarlasında domuz gördüğünü belirterek “Bu sene hiç görmediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Biz çiftçiliğimizi şehir merkezinde yapıyoruz. Şehir merkezi ile aramızda yok denecek kadar az mesafe var. Tarlalarımıza domuz girmeye başladı.
Bu durumdan çok mustaribiz. Baya bir zararımız oldu. 39 yaşımdayım hayatımda ilk kez bu bölgeye domuz geldiğini gördük” diye konuştu.
“Tarlaya girmeye korkuyoruz” Yörükoğlu, tarlaya girmeye korktuklarını söyleyerek “ Mısırlarımıza zarar veriyorlar. Ürünlerimizi yiyorlar. Tarlaya girmeye korkuyoruz, içerisine giremiyoruz, sulayamıyoruz. Hasadımız kuruyor. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede, korkuyoruz. Yetkililere sesleniyorum; buna bir çare bulalım” şeklinde konuştu.
(OE-GF-
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