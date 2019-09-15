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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

- Derede Off-road yapan araçlardan detay

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

İlginç Görüntü 


- Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezin 'deki derede Off-road yaptı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılan 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki dereye inerek Off-road yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlenen Off-roadcılar dakikalarca dereden çıkmadı. Öte yandan vatandaşlar ellerine telefonlarını alarak ilginç görüntüleri kaydetti.
Ardından Off-roadcılar dereden hızlı bir şekilde ayrıldı.
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