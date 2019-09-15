Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar



- Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezin 'deki derede Off-road yaptı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılan 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki dereye inerek Off-road yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlenen Off-roadcılar dakikalarca dereden çıkmadı. Öte yandan vatandaşlar ellerine telefonlarını alarak ilginç görüntüleri kaydetti.

Ardından Off-roadcılar dereden hızlı bir şekilde ayrıldı.

