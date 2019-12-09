Şehir magandaları çocuk parkını yaktı İzle



- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı. Çıkan yangın sonucunda parkta bulunan oyuncaklar ve plastik zemin yandı. Yangın sonucunda park kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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