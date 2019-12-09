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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehir magandaları çocuk parkını yaktı İzle

Şehir magandaları çocuk parkını yaktı İzle

Yangından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Çocuk Parkı 


- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı. Çıkan yangın sonucunda parkta bulunan oyuncaklar ve plastik zemin yandı. Yangın sonucunda park kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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